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عبدالله بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية ويهنئها بإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

عبدالله بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية ويهنئها بإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
26 يوليو 2026 00:52

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وهنأ سموه معالي وزيرة خارجية كندا بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وشدد سموه على أن الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن إنجازها خلال وقت قياسي يعكس الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لتعميق أوجه التعاون الثنائي، بما يدعم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
كما بحث سموه ومعالي وزيرة خارجية كندا، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أنيتا أناند
كندا
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
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