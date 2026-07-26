"محمد بن راشد للإسكان" تؤكد أهمية سلامة المساكن

آمنة الكتبي (دبي)

دعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أفراد المجتمع إلى اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية الهادفة إلى تعزيز سلامة المساكن والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والمحافظة على جودة الحياة، وترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد.



وأكدت المؤسسة، ضمن حملة توعوية عبر منصاتها الرقمية، أهمية إجراء فحص دوري للتمديدات الكهربائية والقواطع ولوحات التوزيع، والتأكد من سلامة الأسلاك والمقابس، مع استبدال التمديدات المتضررة أو المتهالكة لتفادي مخاطر الالتماس الكهربائي، التي تزداد احتمالية وقوعها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وشدّدت على ضرورة صيانة أنظمة التكييف بشكل منتظم، من خلال تنظيف الفلاتر وفحص الوحدات الداخلية والخارجية، بما يضمن كفاءة التبريد، ويحدّ من الأعطال المفاجئة، ويسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف.

كما أوصت المؤسسة بحفظ المواد القابلة للاشتعال، مثل العطور والمعقمات والمنظفات والبطاريات وعبوات الغاز، في أماكن آمنة وباردة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة، للحد من مخاطر الاشتعال أو التلف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.



وفي إطار الاستعداد للسفر خلال الإجازات الصيفية، نصحت المؤسسة بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وإغلاق مصادر المياه والغاز، والتأكد من إحكام إغلاق النوافذ والأبواب قبل مغادرة المسكن لفترات طويلة، بما يعزّز حماية المنازل ويقلّل احتمالية وقوع الحوادث.



ودعت إلى إزالة المخلفات الجافة، مثل الأوراق والأخشاب والكرتون، وأي مواد قابلة للاشتعال من محيط المسكن والحدائق والمواقف، لما تمثّله من عامل قد يسهم في زيادة مخاطر الحرائق في ظل الأجواء الحارة. وأكدت المؤسسة أن الالتزام بهذه الإرشادات الوقائية يسهم في توفير بيئة سكنية أكثر أماناً واستدامة، ويعزّز سلامة الأسر ويحافظ على الممتلكات، مشيرة إلى أن الوقاية تُمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات دبي في تعزيز جودة الحياة، ورفع مستويات الأمن والسلامة، وترسيخ ثقافة الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع.