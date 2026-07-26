"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم، الأحد.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.2 درجة مئوية على جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلا وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.