الأحد 26 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
26 يوليو 2026 08:45

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم، الأحد.
وأكد "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.2 درجة مئوية على جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
درجات الحرارة تواصل ارتفاعها الشديد في اليابان
ضحى البشر أول مدربة إماراتية لـ «وينج سيرف»

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلا وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة
الإمارات
آخر الأخبار
حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء
الأخبار العالمية
حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء
اليوم 11:19
أجندة ثرية بالفعاليات والمعارض في أبوظبي
اقتصاد
بدءاً من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام.. أجندة ثرية بالفعاليات والمعارض في أبوظبي
اليوم 11:15
بيدري يزور سور الصين العظيم
الرياضة
بيدري يزور سور الصين العظيم
اليوم 11:15
درجات الحرارة تواصل ارتفاعها الشديد في اليابان
الأخبار العالمية
درجات الحرارة تواصل ارتفاعها الشديد في اليابان
اليوم 10:44
مدرب توتنهام: من لا يرغب في البقاء فليرحل!
الرياضة
مدرب توتنهام: من لا يرغب في البقاء فليرحل!
اليوم 10:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©