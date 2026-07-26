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قائد عام شرطة أبوظبي: توظيف التقنيات الحديثة لمواكبة المتغيرات الأمنية

أحمد سيف المهيري خلال الزيارة ( من المصدر)
26 يوليو 2026 13:44

أبوظبي (الاتحاد)
زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، في إطار الزيارات الميدانية الهادفة إلى متابعة سير العمل، والاطّلاع على جاهزية منظومة العمل الأمني، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسّسي. 
وكان في استقباله اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط، حيث اطّلع على آليات العمل في المديرية، وأبرز الممارسات التطويرية، والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في دعم أعمال التحريات والتحقيقات الجنائية، بما يعزّز سرعة الإنجاز، ويرتقي بجودة الأداء، ويدعم استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي.
تطوير منظومة العمل الجنائي وفق أفضل الممارسات العالمية
وأكد معاليه أن شرطة أبوظبي تواصل تطوير منظومة العمل الجنائي وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والابتكار، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يواكب المتغيرات الأمنية، ويرفع مستويات الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحديات، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الحياة.
وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها منتسبو مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، وما يقدّمونه من أداء احترافي في تنفيذ المهام الأمنية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات، وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق، والارتقاء بالخدمات الأمنية، بما يعزّز ريادة شرطة أبوظبي وتميُّزها المؤسّسي.
الحضور
حضر الزيارة العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع اتخاذ القرار والتطوير المؤسّسي، والعميد الدكتور حمود سعيد العفاري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية، والعميد حمدان سعيد المنصوري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي.

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