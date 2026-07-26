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علوم الدار

ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 938 طناً من المساعدات الإنسانية

ضمن "الفارس الشهم 3".. دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 938 طناً من المساعدات الإنسانية
26 يوليو 2026 14:20

دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة، خمس قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 76 شاحنة محملة بـ938 طناً من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع.

وتضمنت القوافل طروداً غذائية ومواد إيواء، إلى جانب 20 خزاناً للمياه، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.

ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة تجهيز المساعدات وفرزها وتحريكها، بما يدعم استمرارية تدفق المساعدات إلى القطاع ووصولها إلى مستحقيها.

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وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال تسيير قوافل الإغاثة بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.
 

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
مساعدات
مساعدات إنسانية
قطاع غزة
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