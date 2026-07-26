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علوم الدار

"الأرصاد": احتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
26 يوليو 2026 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 50 :13 والمد الثاني 23:40، والجزر الأول عند الساعة 17:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:23.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 09:29 والمد الثاني 19:54، والجزر الأول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 02:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة                       الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         39 29 85 20

دبي                             41 31 85 20

الشارقة                         41 30 85 20

عجمان                          36 32 85 40

أم القيوين                        40 29 85 25

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رأس الخيمة                     43 29 75 20

الفجيرة                           35 31 85 50

العـين                             44 31 65 10

ليوا                                44 27 80 15

الرويس                          41 29 85 20

السلع                             43 29 80 20

دلـمـا                             39 30 80 40

طنب الكبرى / الصغرى     38 30 80 45

أبو موسى                       38 30 80 45.

المصدر: وام
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