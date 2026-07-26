"الإمارات الصحية" تعلن توفير علاج مبتكر وطويل المفعول لمرض الفصام

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن توفير علاج "BYANNLI"، المطور من قبل شركة "جونسون آند جونسون"، لمرضى الفصام في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لها، ليكون أول مستشفى حكومي في دولة الإمارات يقوم بإدخال واعتماد هذا العلاج المبتكر.

يتميز هذا الدواء بكونه من الأدوية طويلة المفعول التي يمكن إعطاؤها بمعدل جرعة واحدة كل ستة أشهر، ما يجعله من أبرز التطورات الحديثة في مجال إدارة مرض الفصام.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إدخال هذا العلاج المبتكر يعكس التزام المؤسسة المستمر بتوفير أحدث الخيارات العلاجية المعتمدة عالمياً وترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول الساعية إلى تطوير خدمات الصحة النفسية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرعاية النفسية تسهم في تحسين تجربة المرضى وتمكينهم من الحصول على رعاية أكثر استدامة وفاعلية، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة نحو تطوير نماذج رعاية متكاملة تركز على احتياجات المريض وجودة حياته ونتائجه الصحية على المدى الطويل.

وأوضحت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن استمرارية العلاج تعد من أبرز التحديات المرتبطة بالأمراض النفسية المزمنة، لافتة إلى أن توفير علاج "BYANNLI" يتيح خياراً متقدماً يساعد على تعزيز الالتزام بالخطة العلاجية وتقليل مخاطر الانتكاس وتحقيق مستويات أعلى من الاستقرار النفسي والاجتماعي للمرضى.

وأضافت "كلما نجحنا في دعم استمرارية العلاج والمتابعة المنتظمة، انعكس ذلك إيجاباً على المريض وأسرته ومقدمي الرعاية، وهو ما يجعل هذا العلاج إضافة مهمة لمنظومة الصحة النفسية التي تسعى المؤسسة إلى تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية".

يأتي توفير العلاج الجديد استجابة للتطورات العالمية المتسارعة في مجال الصحة النفسية وصمم لدعم السيطرة المستدامة على الأعراض وتقليل الحاجة إلى تكرار الجرعات العلاجية، الأمر الذي يعزز الالتزام بالعلاج وفاعلية المتابعة الطبية، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الصحية وتحسين مخرجات الرعاية.

يعد الفصام أحد الاضطرابات النفسية المزمنة والمعقدة التي قد تؤثر في حياة المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية إذا لم تتم إدارتها بشكل مستمر وفعال، ما يجعل استدامة العلاج واستمرارية الرعاية من الركائز الأساسية للحد من الانتكاسات وتعزيز الاستقرار النفسي والأسري وتحسين جودة الحياة، بما يدعم مستهدفات "عام الأسرة" والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

وحقق مستشفى الأمل للصحة النفسية نتائج متميزة في تطبيق العلاجات طويلة المفعول للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة وأسهمت في خفض نسبة إعادة إدخال المرضى إلى المنشآت الصحية إلى أقل من 1%، ورفع نسبة الالتزام بالخطة العلاجية إلى 93%، إلى جانب تحقيق تحسن ملحوظ في الأعراض النفسية لدى 93% من المرضى، مما يعكس جودة الرعاية المقدمة وكفاءة النماذج العلاجية المطبقة.

ومن خلال إتاحة هذا العلاج المبتكر ضمن القطاع الصحي الحكومي، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ترسيخ نهجها القائم على تقديم خدمات صحية استباقية ومتكاملة ترتكز على الابتكار وجودة الرعاية واستدامتها، بما يعزز صحة المجتمع ويدعم رؤية دولة الإمارات في بناء نظام صحي عالمي المستوى.