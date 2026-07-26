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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
26 يوليو 2026 18:30

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع معالي آندي بيرنهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة، اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وهنأ سموه، خلال الاتصال، معالي آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل معاً لمواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - البريطانية الراسخة، وتوسيع آفاق تعاونهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين.
كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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