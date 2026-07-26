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علوم الدار

مهرجان الذيد للرطب.. تجارب مبتكرة لتحويل النخلة إلى منتجات وطنية

مهرجان الذيد للرطب.. تجارب مبتكرة لتحويل النخلة إلى منتجات وطنية
26 يوليو 2026 21:19

عقد مجلس الوسطى للشباب جلسة شبابية تحت عنوان "من النخلة إلى المنتج: حوار وتجربة وابتكار" وذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد.

حضر الجلسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية، ومسؤولي الهيئة الاتحادية لمجالس الشباب.

سلطت الجلسة الضوء على رحلة النخلة باعتبارها رمزًا أصيلًا في تراث دولة الإمارات، وكيف يمكن تحويلها إلى مصدر للإبداع والابتكار، من خلال استعراض تجارب شبابية ملهمة في تطوير منتجات وطنية ذات قيمة مضافة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في القطاع الزراعي.

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وناقشت الفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع الزراعي، ودور الشباب في توظيف الموارد الوطنية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ومنتجات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، بما يعكس التكامل بين الحفاظ على الموروث الثقافي واستشراف مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة.

ويوفر المهرجان لزواره أجود أنواع الرطب إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى نقل المعرفة ودعم الصناعات المحلية، حيث يقدم تجربة تجمع بين المعرفة والترفيه التراثي من خلال سلسلة من الورش الإرشادية والندوات التوعوية التي يقدمها خبراء ومختصون حول أساليب العناية بالنخيل وطرق الحصاد الحديثة، فضلاً عن منصات العرض المخصصة للأسر المنتجة والشركات الوطنية لتسويق منتجاتها المبتكرة المستلهمة من التراث المحلي، مما يعزز دورها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ويدعم نشاطها التجاري.

المصدر: وام
مهرجان الذيد للرطب
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