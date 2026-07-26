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شرطة أبوظبي تنظم لقاءً لمنسقي «سفراء كلنا شرطة»

شرطة أبوظبي تنظم لقاءً لمنسقي «سفراء كلنا شرطة»
26 يوليو 2026 22:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية، ممثلةً بمنظومة «كلنا شرطة»، ورشة تعريفية لمنسقي برنامج «سفراء كلنا شرطة» من مدارس الشراكات المجتمعية ومدارس الدار، بمشاركة أكثر من 40 منسقاً ومنسقة يمثلون 18 مدرسة، وذلك استعداداً لانطلاق البرنامج خلال العام الدراسي 2026-2027، حيث استعرضت الورشة آلية تنفيذ البرنامج عبر تطبيق «كلنا شرطة»، فضلاً عن أدوار ومسؤوليات المنسقين، وآليات تنفيذ الورش التوعوية والأنشطة المدرسية والفرص التطوعية. 
وأكد العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن برنامج «سفراء كلنا شرطة» يعد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ ومسؤول يتمتع بثقافة أمنية ومجتمعية، ويسهم في دعم منظومة الأمن المجتمعي وتحسين جودة الحياة، من خلال إشراك الطلبة في المبادرات التطوعية والتوعوية داخل البيئة المدرسية، بما ينسجم مع استراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز الوقاية المجتمعية وبناء شراكات مستدامة مع المؤسسات التعليمية. 
واستعرضت الورشة الخطة التشغيلية للبرنامج للعام الدراسي الجديد، والتحديثات والإجراءات المعتمدة، وآلية تسجيل الطلبة عبر تطبيق «كلنا شرطة»، إلى جانب أدوار ومسؤوليات المنسقين، وآليات تنفيذ الورش التوعوية والأنشطة المدرسية والفرص التطوعية، بما يعزز تفعيل الفرق التخصصية الطلابية، والشراكة مع المؤسسات التعليمية. 
وتضمنت جلسةً تفاعلية ناقش خلالها المشاركون أبرز التحديات والفرص التطويرية، واستعرضوا مقترحات وحلولاً عملية لتطوير البرنامج وتعزيز أثره في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، والانتماء الوطني، وثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة. 
وفي الختام، ثمّنت الإدارة جهود منسقي البرنامج، مؤكدةً أهمية دورهم في إنجاح المبادرات وتحقيق أهداف البرنامج، وتعزيز إعداد جيل واعٍ وشريك فاعل في خدمة المجتمع. 

شرطة أبوظبي
كلنا شرطة
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