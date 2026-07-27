«التعليم العالي»: 5 محطات أساسية لرحلة الطالب مع انطلاق موسم القبول الجـامعي

دينا جوني (أبوظبي)

مع انطلاق موسم القبول الجامعي، واستمرار تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي الجديد، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خمس محطات رئيسة ينبغي للطلبة وأولياء الأمور مراعاتها قبل اتخاذ قرار الالتحاق بالجامعة، في وقت تضم فيه الدولة 103 مؤسسات تعليم عالٍ مرخصة، إلى جانب 43 مكتباً تعليمياً يقدم خدمات القبول والدعم للطلبة، و39 مركزاً تدريبياً. وأكدت الوزارة أن رحلة الطالب لم تعُد تبدأ عند تقديم طلب التسجيل، وإنما قبل ذلك بمرحلة التخطيط الأكاديمي، واستكشاف التخصصات، والاستفادة من المنصات الوطنية التي توفّر بيانات دقيقة حول الجامعات واحتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في الإجراءات وجودة المخرجات، استناداً إلى المرسوم بقانون الاتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، الذي عزّز جودة المنظومة وربط مخرجاتها باحتياجات الاقتصاد الوطني؛ وهو ما انعكس على المبادرات والخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة لدعم الطلبة منذ مرحلة اختيار التخصص وحتى التخرج والالتحاق بسوق العمل.

التخطيط قبل التسجيل

وأكدت الوزارة أن أولى محطات رحلة الطالب تتمثل في التخطيط المبكر، من خلال التعرف إلى التخصصات الأكاديمية المناسبة، واستكشاف الميول والقدرات، وفهم احتياجات سوق العمل، بما يساعد على اتخاذ قرار أكاديمي مدروس يتوافق مع طموحات الطالب ومتطلبات المستقبل.

التسجيل والقبول

وفي إطار تسهيل إجراءات الالتحاق، أشارت الوزارة إلى إطلاق النسخة المحدثة من منصة التسجيل والقبول بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي توفّر تجربة رقمية متكاملة تربط مختلف مراحل التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، بدءاً من استكشاف الجامعات والبرامج الأكاديمية، مروراً برفع الوثائق وتقديم الطلبات، وصولاً إلى متابعة الطلب واستكمال الإجراءات عبر منصة واحدة.

وأضافت أن المنصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، وتتصل بالأنظمة الحكومية والهوية الرقمية، بما يسهم في تقليص الإجراءات واختصار الوقت والجهد، إلى جانب توفير فرق دعم متخصّصة لمساندة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي طوال موسم التسجيل.

اختيار التخصص

وشددت الوزارة على أن اختيار التخصص الأكاديمي لا يقل أهمية عن اختيار الجامعة، داعية الطلبة إلى اختيار مسار دراسي يتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم، ويراعي في الوقت نفسه احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية.

وفي هذا الإطار، أوضحت أن منصة «مهارات الإمارات»، التي طُورت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تتيح للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على المهارات المطلوبة في سوق العمل والقطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكاديمية قائمة على البيانات وربط الدراسة بالفرص المهنية المستقبلية.

معايير

وأشارت إلى أن هذه المعايير تتكامل مع المنظومة المحدثة للابتعاث التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي توفّر دعماً مالياً وأكاديمياً واجتماعياً متكاملاً للمبتعثين، وتوجه البعثات نحو القطاعات الاستراتيجية التي تمثّل أولويات التنمية الوطنية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التخطيط المبكر، والاستفادة من المنصات الوطنية، والاعتماد على المعلومات الرسمية المحدثة، تمثل الركائز الأساسية لاتخاذ قرار أكاديمي ناجح؛ داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة التي تساعدهم على بدء رحلتهم في التعليم العالي بثقة.

القائمة المرخصة

وأكدت الوزارة أن القائمة الرسمية لمؤسسات التعليم العالي المرخصة داخل الدولة متاحة بصورة دائمة عبر موقعها الإلكتروني، ويتم تحديثها باستمرار كلما طرأت مستجدات على تراخيص المؤسسات أو البرامج الأكاديمية.

وأوضحت أن الرجوع إلى هذه القائمة المحدثة يضمن حصول الطلبة وأولياء الأمور على أحدث المعلومات قبل اتخاذ قرار التسجيل، والاعتماد على بيانات رسمية محدثة بصورة دورية، علماً أن عدد مؤسسات التعليم العالي المرخّصة داخل الدولة بلغ لغاية اليوم 103 جامعات، و43 مكتباً تعليمياً تقدم خدمات القبول والدعم للطلبة، و39 مركزاً تدريبياً، بما يعكس اتساع الخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلبة داخل الدولة.

الدراسة خارج الدولة

وفيما يخص الطلبة المواطنين الراغبين في الدراسة خارج الدولة، دعت الوزارة إلى الاطلاع على معايير الدراسة خارج الدولة التي اعتمدها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والتي توجه الطلبة، سواء المبتعثين أو الدارسين على نفقتهم الخاصة، نحو الجامعات والبرامج الأكاديمية المتميزة وفق التصنيفات العالمية، بما يضمن جودة المؤهلات الأكاديمية ويعزز فرصهم المستقبلية.



