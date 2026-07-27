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"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الإمارات
27 يوليو 2026 09:06

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم، الاثنين.
وأكد "الوطني للأرصاد" عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 24.1 درجة مئوية على الفرفار (الفجيرة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية تصل إلى 40 كم/س.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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