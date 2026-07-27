"شرطة أبوظبي" تحذر من أساليب الاحتيال الإلكترونية المتجددة تزامناً مع صرف الرواتب

حذَّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع، من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني والاستدراج المالي التي تستغل فترة صرف الرواتب، داعيةً إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الروابط المشبوهة، والتأكد من التعامل مع الجهات الرسمية والموثوقة فقط.

وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، من بينها الترويج لاستراحات وشاليهات وعقارات وهمية، وتأشيرات إقامة وخدمات غير حقيقية، وإعلانات توظيف مزيفة، وعروض مضلِّلة لتوفير العمالة، وتسويق منتجات تأمين غير معتمدة، والإعلان عن بيع مركبات بزعم أنها مصادرة من جمارك أبوظبي، أو بيع أرقام مركبات وساعات فاخرة بأسعار غير واقعية، إضافة إلى استدراج الأفراد للاستثمار في الأسواق المالية، وبيع تذاكر مزيفة للفعاليات، ونشر روابط وصفحات إلكترونية تنتحل صفة جهات حكومية ومؤسسات معروفة، فضلاً عن إقناع الضحايا بتحميل برامج التحكم عن بُعد، أو دفع عربون مقابل سلع وخدمات أو دورات تدريبية وشهادات وهمية.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية عدم مشاركة البيانات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق (OTP) مع أي شخص، وعدم تحويل أي مبالغ مالية أو دفع عربون، قبل التحقق من مصداقية الجهة المعلنة، مع ضرورة التأكد من صحة المواقع الإلكترونية وعدم الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر نتائج البحث غير الموثوقة، وإنما من خلال التطبيقات والمواقع الرسمية. ودعت الجمهور إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو معلومات مشبوهة عبر "أمان" على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو عبر البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، مؤكدةً أن تعاون أفراد المجتمع والإبلاغ المبكِّر يسهمان في الحد من الجرائم الإلكترونية وحماية أفراد المجتمع وممتلكاتهم.