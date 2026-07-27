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"بلدية دبي" تفتتح مأوى متكاملاً للحيوانات الأليفة في ورسان

خدمات طبية متكاملة لرعاية الحيوانات (من المصدر)
27 يوليو 2026 12:27

دبي (الاتحاد)
أعلنت بلدية دبي عن افتتاح مأوى جديد ومتكامل للحيوانات الأليفة ضمن سوق الطيور والحيوانات الأليفة في منطقة ورسان، وذلك كإضافة نوعية تعزز منظومة الخدمات البيطرية في الإمارة، وتعكس التزام البلدية المستمر بتعزيز قيم الرحمة ومبادئ ومفاهيم الرفق بالحيوان، وترسيخ هذه الممارسات كجزء من ثقافة المجتمع الداعمة للمشهد الحضاري والإنساني الذي يميز مجتمع دبي.
يأتي مشروع مأوى الرفق بالحيوان ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة لتوفير بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة والضالة، وتعزيز ثقافة التبني المسؤول، وتقليل أعداد الحيوانات السائبة والضالة، من خلال تقديم خدمات متكاملة تُعنى برعاية الحيوانات وفق ممارسات ومعايير صحية عالمية، وإعادة تأهيلها تمهيداً لإيجاد أُسر حاضنة لها ضمن بيئة منزلية ملائمة تضمن لها حياة آمنة ونمواً سليماً وصحياً.
كما يتكامل المشروع مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي، لتعزيز المشهد الحضري لدبي، وتبني مفاهيم السلوك الحضاري كمنظومة متكاملة ترتبط بجودة الحياة، وتجربة السكان والزوار، والسلوكيات اليومية في المدينة.
إلى جانب الارتقاء بالمظاهر الحضارية والإنسانية، وقيم الرحمة والرفق بالحيوان في الإمارة، وتعزيز الممارسات الحضارية المستدامة التي تجعل من دبي المدينة الأكثر جاذبية وتحضراً ورقياً في العالم.
وفي إطار دعم مسارات المشروع، أبرمت بلدية دبي مذكرة تعاون مع «عيادة فيتس فيور بيتس البيطرية»، و«عيادة فينكس البيطرية»، لضمان صحة الحيوانات ورفاهيتها.
وبالتزامن مع افتتاح المأوى، أعلنت بلدية دبي عن موقع إلكتروني مخصص لتسهيل عملية تبني الحيوانات الأليفة، حيث يتيح للمتعاملين استعراض الحيوانات المتاحة، والتعرف على حالتها الصحية والسلوكية، بما يسهم في اختيار قرار التبني بطريقة سهلة وميسرة.
وأكَّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن المأوى الجديد للحيوانات الأليفة يُمثل خطوة داعمة في مسار تطوير منظومة الصحة العامة، والخدمات البيطرية التي ترعاها بلدية دبي وتحرص على أن تكون أكثر استدامة وكفاءة واستباقية، وتوفر جَودة حياة بمستويات متقدمة.

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مرافق
ويضم المأوى مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة المصممة وفق أفضل الممارسات العالمية في رعاية الحيوان، تشمل مركز إسعاد المتعاملين، وصالة مخصصة لمعاينة الحيوان الأليف قبل التبني، وغرف عرض تتيح للمتعاملين اختيار «الصديق الجديد» للعائلة بطريقة تفاعلية، إضافةً إلى عيادة بيطرية متكاملة، وغرفة عمليات جراحية مجهزة بأحدث التقنيات البيطرية.
كما يحتوي المأوى على وحدة العناية والتنظيف للحيوانات الأليفة (Grooming )، ونقطة لاستلام الحيوانات السائبة والضالة وإعادة تأهيلها وفق أسس علمية وإنسانية، ومركز لإعادة الحيوانات المفقودة إلى أصحابها بعد التحقق من بياناتها، والذي يسهم في تعزيز إدارة الحيوانات السائبة والضالة. 
 

الحيوانات الأليفة
بلدية دبي
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