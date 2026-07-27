الإثنين 27 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات إلى فرنسا وإسبانيا لمكافحة الحرائق

الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات إلى فرنسا وإسبانيا لمكافحة الحرائق
27 يوليو 2026 16:36

تلقت إسبانيا وفرنسا، حيث تسببت حرائق الغابات في نزوح أكثر من 300 ألف شخص، طائرات ومروحيات لمكافحة الحرائق من دول أوروبية أخرى للمساعدة في مواجهة ألسنة اللهب.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه حتى اليوم الاثنين، تم إرسال خمس طائرات ومروحيتين إلى فرنسا، من جمهورية التشيك وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا والسويد.

وقالت المفوضية إنه من المتوقع أيضا وصول مروحيتين من ألمانيا وطائرتين من تركيا.

وتسلمت إسبانيا حتى الآن ست طائرات من اليونان وإيطاليا وتركيا، بالإضافة إلى ثلاثة فرق برية من البرتغال تضم 134 رجل إطفاء و41 مركبة.

أخبار ذات صلة
جرحى بعملية طعن في باريس
استقرار حرائق الغابات في إسبانيا وفرنسا وتوقعات بعودة موجة الحر

وتم تنظيم هذا الدعم وتمويله من خلال آلية الاستجابة للأزمات التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي آلية الحماية المدنية.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأزمات، الحاجة لحبيب، "لا ينبغي لأي دولة أن تواجه كارثة بهذا الحجم بمفردها".

وأضافت لحبيب "إلى شعبي فرنسا وإسبانيا: ستقف أوروبا إلى جانبكما حتى تنطفئ النيران".

 

المصدر: وكالات
إسبانيا
الاتحاد الأوروبي
فرنسا
آخر الأخبار
«اقتصادية رأس الخيمة» تسجل 1422 ساعة تدريبية لموظفيها خلال النصف الأول
اقتصاد
«اقتصادية رأس الخيمة» تسجل 1422 ساعة تدريبية لموظفيها خلال النصف الأول
اليوم 16:46
مذكرة تفاهم بين «مصرف عجمان» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الحلول المالية للعملاء
اقتصاد
مذكرة تفاهم بين «مصرف عجمان» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الحلول المالية للعملاء
اليوم 16:43
«الصليبي» يُبعد ماكجريجور عاماً عن «يو إف سي»
الرياضة
«الصليبي» يُبعد ماكجريجور عاماً عن «يو إف سي»
اليوم 16:42
«دبي للسلع المتعددة» يبرم شراكة استراتيجية مع «هونغ كونغ تينكام كابيتال»
اقتصاد
«دبي للسلع المتعددة» يبرم شراكة استراتيجية مع «هونغ كونغ تينكام كابيتال»
اليوم 16:40
الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات إلى فرنسا وإسبانيا لمكافحة الحرائق
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات إلى فرنسا وإسبانيا لمكافحة الحرائق
اليوم 16:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©