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رياح خفيفة إلى معتدلة مع احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
27 يوليو 2026 17:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة الغبار مع السحب.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والمد الثاني عند الساعة 00:19، والجزر الأول عند الساعة 18:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:55.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 20:39، والجزر الأول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         40 31 65 40

دبي                              37 30 80 35

الشارقة                          39 31 75 35

عجمان                           37 31 80 45

أم القيوين                         38 31 80 40

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رأس الخيمة                      40 31 75 40

الفجيرة                            38 31 80 40

العـين                              46 32 60 15

ليوا                                 45 30 60 15

الرويس                            45 30 80 30

السلع                               46 30 75 25

دلـمـا                               40 31 65 30

طنب الكبرى / الصغرى       38 31 85 30

أبوموسى                          38 31 80 20.

المصدر: وام
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