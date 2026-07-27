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علوم الدار

منصور بن زايد: ماضون في بناء منظومة زراعية أكثر كفاءة

منصور بن زايد: ماضون في بناء منظومة زراعية أكثر كفاءة
27 يوليو 2026 20:08

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني.
وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ناقشنا اليوم خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد.. استراتيجية التحول الزراعي، وسبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجنا الزراعي واستدامة مواردنا».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «الأمن الغذائي جزء من أمننا الوطني.. ونحن ماضون في بناء منظومة زراعية أكثر كفاءة، تواكب المستقبل وتجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
اجتماع مجلس إدارة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الزراعة
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