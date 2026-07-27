الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش ويؤكد عمق العلاقات الأخوية مع الإمارات

استقبل فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، اليوم بقصر بعبدا في بيروت، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وفي مستهل اللقاء، نقل معالي صقر غباش تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الرئيس اللبناني، وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والتوفيق، وللشعب اللبناني الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس اللبناني، معالي صقر غباش تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم عليها الأمن والسلام، وأن يحفظها من كل سوء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، جدد فخامة الرئيس اللبناني إدانته الهجمات الإيرانية العدوانية التي تعرضت لها دولة الإمارات، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الهجمات يهدد الأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها.