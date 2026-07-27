«تخلّص منها بمسؤولية» تصل لـ 15 ألف شخص بأبوظبي

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة «تدوير» عن وصول حملتها المتواصلة «تخلّص منها بمسؤولية» إلى أكثر من 15 ألفاً من أفراد المجتمع في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، في إطار جهودها لتعزيز الممارسات المسؤولة في التعامل مع النفايات، ودعم مجتمعات أكثر نظافة واستدامة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتنفذ المجموعة الحملة بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، من خلال برنامج يجمع بين التواصل الميداني المباشر والتوعية عبر القنوات الرقمية، بهدف تعريف السكان والمنشآت التجارية بالممارسات الصحيحة في إدارة النفايات، وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات المعتمدة، بما في ذلك التخلص من النفايات الخضراء والضخمة عبر منصة «تم»، إلى جانب المحافظة على نظافة نقاط تجميع النفايات وسلامتها وسهولة الوصول إليها. وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير إن الإدارة المسؤولة للنفايات تبدأ من وعي أفراد المجتمع بالدور الذي يمكنهم القيام به في حياتهم اليومية.

وأضاف أن الوصول إلى أكثر من 15 ألفاً من أفراد المجتمع يعد محطة مهمة في مسيرة الحملة، وسنواصل توسيع نطاقها لترسيخ سلوكيات مسؤولة ومستدامة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. وضمن أنشطة الحملة، نفذت مبادرة للزيارات المنزلية في مدينة شخبوط، حيث زارت فرق التوعية والتفتيش 220 منزلاً، وقدمت للسكان إرشادات عملية حول الاستخدام الصحيح لنقاط تجميع النفايات في الأحياء السكنية.

وفي منطقة الظفرة، زارت الفرق الميدانية 250 منشأة تجارية، وعملت بصورة مباشرة مع أصحاب المنشآت والعاملين فيها لتعزيز معرفتهم بطرق التخلص السليم من النفايات.