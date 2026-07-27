«التغير المناخي» تنفّذ 30 حملة تفتيشية على أسواق الحيوانات الأليفة

دبي (الاتحاد)



نفّذت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة خلال النصف الأول من العام الجاري 30 حملة تفتيشية مشتركة استهدفت 269 منشأة من محال بيع الحيوانات الأليفة وأسواق المواشي والطيور والمشاتل وغيرها من المنافذ بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة على مستوى الدولة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملات في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، بما يسهم في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة. وتتولى الفرق المختّصة التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات ومواءمة ممارساتها مع التشريعات والأنظمة المعتمدة مثل قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والقوانين الناظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وقال مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعكس هذه الحملات التفتيشية نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة، بما يعزّز كفاءة منظومة الرقابة وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسّخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها».

وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي. وفي الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين بما فيهم التجار والمربيين بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة، وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة».

وأسفرت الحملات التي استمرت طيلة النصف الأول من العام الجاري عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، شملت إحالة 104 منشأة إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها، وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إلى جانب إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة والالتزام بالمتطلبات القانونية.

وشملت الحملات أيضاً المنشآت التي تزاول الأنشطة ذات الصلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة، حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية بضرورة توفيق أوضاعهم، بما يضمن عدم مزاولة تلك المنشآت لأنشطتها إلا بعد الحصول على تراخيص الوزارة.

وتقوم الوزارة بتنفيذ برامج لتدريب الكوادر التخصصية في السلطات المعنية لرفع قدراتها وتوضيح المهام والمسؤوليات بما يضمن تحقيق الامتثال في إنفاذ التشريعات.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقافة الامتثال بوصفها مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الحياة الفطرية وصون التنوع البيولوجي من خلال نقل المعرفة ونشر صور ومقاطع توعوية على حساباتها الموثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعدة لغات وكذلك تثقيف طلبة المدارس والجامعات من خلال عقد ورش وجلسات وحوارات تفاعلية متنوعة ومحاضرات تثقيفية في المجالات المرتبطة باختصاصات الوزارة.

كما أتاحت الوزارة قناة للتواصل وتلقي الملاحظات والبلاغات المتعلقة بأي تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وذلك عبر منصة تواصل 171 الحكومية، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة، ويمكّن الجهات المختصة من التحقق من البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.