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«أبوظبي للجودة» يستعرض البرنامج المحدّث لمطابقة منقذي المسابح

شعار مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
28 يوليو 2026 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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استعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، البرنامج المحدّث لمطابقة العاملين في مهنة الإنقاذ لبرك وأحواض السباحة والشواطئ والمياه الضحلة، خلال ورشة عمل توعوية نظمها بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وجهات التقييم والتدريب، والفنادق والمنتجعات، والأندية الرياضية، وشركات إدارة المرافق، ومشغلي المسابح والشواطئ.
شكلت الورشة منصة للتعريف بالبرنامج المحدث، وتعزيز الوعي بالتحديثات التي طرأت عليه ومتطلبات المطابقة المحدثة، والتي تشكل نقلة نوعية في توحيد وتطوير إجراءات تأهيل واعتماد العاملين في مهنة الإنقاذ، والارتقاء بكفاءاتهم المهنية، وتعزيز مستويات السلامة في المرافق المائية بإمارة أبوظبي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
واستعرض المجلس، خلال الورشة، أبرز إنجازات البرنامج، والتي شملت إصدار أكثر من 5500 شهادة مطابقة، ووجود نحو 3200 منقذ سباحة معتمد يمارسون المهنة، إلى جانب اعتماد ثلاثة مراكز جديدة لتقديم خدمات التقييم في إمارة أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاعتماد، ورفع كفاءة منظومة المطابقة المهنية، وتعزيز جاهزية الكفاءات العاملة في القطاع.
وأكد المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالمجلس، أن البرنامج المحدث لمطابقة منقذي المسابح يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة المطابقة المهنية في إمارة أبوظبي، ويجسّد التزام المجلس بتطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان جاهزية وكفاءة العاملين في مهنة الإنقاذ.
وأوضحت الدكتورة فاطمة الحامدي، اختصاصي أول دراسات في قطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالمجلس، أن البرنامج المحدث يستند إلى اشتراطات أبوظبي المهنية المعتمدة .

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