الشارقة (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروع تمديد شبكات الكهرباء والمياه لمنطقة البطحاء 2 في مدينة خورفكان، وفق أعلى معايير الجودة، وذلك في إطار دعم البنية التحتية للمشاريع السكنية الجديدة وتلبية احتياجات التوسع العمراني في الإمارة.

وأوضح المهندس سعود عبدالعزيز مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تضع مشاريع البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة على رأس أولوياتها، حيث تعمل كافة الفرق الفنية والهندسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمطورين لتسريع وتيرة العمل وضمان جاهزية الشبكات قبل انتقال المواطنين إلى مساكنهم الجديدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع إنجاز مشروع شبكات الكهرباء والمياه في المنطقة خلال شهر واحد فقط وطالب الملاك الذين انتهوا من بناء مساكنهم أو قاربت على الانتهاء بضرورة تقديم طلب لتوصيل الخدمات حتى يتم إعطاؤهم الأولوية.