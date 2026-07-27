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1.99 مليون مستخدم لحافلات النقل العام في عجمان

حافلات النقل تسهم في دعم منظومة التنقل في عجمان (وام)
28 يوليو 2026 01:11

عجمان (وام)

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أعلنت هيئة النقل في عجمان، أن عدد مستخدمي حافلات النقل العام بلغ 1994228 راكباً خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الإقبال على خدمات النقل العام في الإمارة.
وبلغ عدد الخطوط الداخلية للنقل العام سبعة خطوط، والخارجية عشرة، بما يسهم في توفير خيارات تنقل متعددة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتدعم انسيابية الحركة داخل الإمارة وخارجها.
وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن هذه المؤشرات تعكس أهمية حافلات النقل العام في دعم منظومة التنقل في عجمان، وتوفير خدمات آمنة ومنتظمة تسهم في تسهيل حركة الركاب وتعزيز جودة تجربة المتعاملين.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدمات حافلات النقل العام ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال تحسين مستوى الخدمة ومتابعة احتياجات الجمهور، بما يدعم توجهات الهيئة نحو منظومة نقل متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة في الإمارة.

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