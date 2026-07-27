«الصحفيين الإماراتية» تختتم برنامج التدريب العملي لطلبة الجامعة القاسمية

دبي (الاتحاد)

اختتم عدد من طلبة قسم الاتصال في الجامعة القاسمية بالشارقة برنامج التدريب العملي، الذي استضافته جمعية الصحفيين الإماراتية، وذلك بعد استكمال متطلبات البرنامج التدريبي الهادف إلى تنمية المهارات المهنية، وتعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة، وإكسابهم خبرات عملية في مجالات العمل الصحفي والإعلامي.

وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن الجمعية تحرص على دعم طلبة الإعلام، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.