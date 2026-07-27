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علوم الدار

«الصحفيين الإماراتية» تختتم برنامج التدريب العملي لطلبة الجامعة القاسمية

فضيلة المعيني تكرم إحدى الخريجات (من المصدر)
28 يوليو 2026 01:10

دبي (الاتحاد)

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اختتم عدد من طلبة قسم الاتصال في الجامعة القاسمية بالشارقة برنامج التدريب العملي، الذي استضافته جمعية الصحفيين الإماراتية، وذلك بعد استكمال متطلبات البرنامج التدريبي الهادف إلى تنمية المهارات المهنية، وتعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة، وإكسابهم خبرات عملية في مجالات العمل الصحفي والإعلامي.
وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن الجمعية تحرص على دعم طلبة الإعلام، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

الإمارات
الجامعة القاسمية
الشارقة
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
جمعية الصحفيين
جمعية الصحفيين بدولة الإمارات
فضيلة المعيني
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