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اختتام برنامج «فخورين بالإمارات» في أم القيوين

مشاركون في فعاليات البرنامج بمركز أم القيوين الثقافي (وام)
28 يوليو 2026 01:10

أم القيوين (وام)

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اختتم مركز أم القيوين الثقافي، أمس، فعاليات البرنامج الصيفي 2026، الذي نُظم بالتعاون مع صندوق الوطن تحت شعار «فخورين بالإمارات»، بعد سلسلة من البرامج والورش والأنشطة الثقافية والتراثية والإبداعية التي استهدفت الأطفال واليافعين، وأسهمت في تنمية مهاراتهم، وترسيخ الهوية الوطنية، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية في بيئة تعليمية وتفاعلية.
وبدأ الحفل الختامي باستعراض أهداف البرنامج الصيفي ورؤيته في إعداد جيل معتز بهويته الوطنية، وتنمية قدراته الإبداعية والمعرفية من خلال برامج نوعية جمعت بين التعليم والترفيه، بما ينسجم مع توجهات وزارة الثقافة في تعزيز الوعي الثقافي، وترسيخ القيم الإماراتية لدى النشء.
وشملت فعاليات الحفل عرض فيلم مرئي وثّق أبرز البرامج والورش والأنشطة التي نفذها مركز أم القيوين الثقافي خلال البرنامج الصيفي، مستعرضاً محطات المشاركين وإنجازاتهم، وما اكتسبوه من معارف ومهارات في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية.
كما شملت الفقرات تقديم أوبريت «فخورين بالإمارات» من تأليف وإخراج الفنان جاسم إسماعيل طحنون، بمشاركة الأطفال واليافعين المنتسبين إلى البرنامج الصيفي، حيث جسّد الأوبريت قيم الانتماء والولاء للوطن، والاعتزاز بالهوية الوطنية.

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