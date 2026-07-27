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بلدية عجمان تنفّذ مشاريع تطويرية كبرى بمصفوت

عبد الرحمن النعيمي لدى زيارته المشاريع قيد التنفيذ (وام)
28 يوليو 2026 01:10

عجمان (وام)

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تفقّد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها في منطقة مصفوت، وذلك في إطار حرص الدائرة على متابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، ودعم التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة.
وأكد، أن منطقة مصفوت تحظى باهتمام كبير من حكومة عجمان التي تتبنى رؤى طموحة وخطط تنموية، وتعمل الدائرة على تنفيذ خطة متكاملة وشاملة للتطوير في مصفوت، مشيراً إلى أن المنطقة أصبحت نموذجاً يحتذى به لما تمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وجمال بيئي يجعلها وجهة واعدة للسياحة والاستثمار.
وقال إن تنفيذ المشاريع الحيوية في المنطقة يسهم في تعزيز بنيتها التحتية، ورفع جودة الحياة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يواكب رؤية إمارة عجمان في تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في مختلف مناطقها.
رافق مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، خلال الجولة، الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، ويوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإيجاري بمركز فض المنازعات الإيجارية، والدكتور حمدان محمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين من فرق المشاريع. واطّلع على مستجدات تطوير الطرق في مصفوت الذي بلغت نسبة إنجازها 33%، كما تفقّد سير العمل في مشروع مسار الدراجات الهوائية، والذي بلغت نسبة إنجازه 90%، بما يعكس تقدم الأعمال وفق الخطط الزمنية المعتمدة.
وشملت الجولة مشروع نظام البوابات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مواقع الكسارات، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الإمارة، ويهدف إلى تعزيز منظومة مراقبة وتنظيم العمليات التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.
وتخلّلت الجولة الميدانية لقاء مع أهالي منطقة مصفوت، مستمعاً إلى آرائهم ومقترحاتهم حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشاريع التنموية، واحتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، مؤكداً حرص الدائرة على تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ نهج الشراكة المجتمعية.

بلدية عجمان
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منطقة مصفوت بعجمان
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عبد الرحمن النعيمي
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