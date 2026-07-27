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مساعدات إغاثية لمتضرري فيضانات بنجلاديش من «الشارقة الخيرية»

مبنى جمعية الشارقة الخيرية
28 يوليو 2026 01:10

الشارقة (الاتحاد)

قدمت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية بنجلاديش، تمثلت في توزيع 3000 سلة غذائية استفاد منها 15 ألف مستفيد، في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.
وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في جمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية نفّذت عمليات توزيع المساعدات في عدد من المناطق التي اجتاحتها الفيضانات منها سيلهت، ومولبي بازار، وشونام غنج، وهوبي غنج، وشيتا غنج، وكوكس بازار، بالتنسيق مع مكتبها الإقليمي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة في المناطق الأكثر احتياجاً.

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وأضاف أن السلال الغذائية اشتملت على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الأرز، والعدس، وزيت الطعام، إلى جانب مياه الشرب، بما يسهم في توفير الاحتياجات المعيشية للأسر المتضررة خلال المرحلة الأولى من الاستجابة الإنسانية، مضيفاً أن جهود الجمعية في احتواء المتضررين لا تقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، بل تمتد إلى تنفيذ برامج تنموية تسهم في دعم المتأثرين، وتشمل صيانة المباني والممتلكات المتأثرة، وتنفيذ مشاريع إنشائية وخدمية، من بينها بناء المساجد، وحفر الآبار، وإنشاء المدارس، وتوزيع مشاريع الأيادي المنتجة، إلى جانب مشاريع تنموية أخرى تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار في تلك المناطق.

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