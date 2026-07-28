الثلاثاء 28 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الداخلية" تشارك في اجتماع الإنتربول لخبراء الأدلة الجنائية الرقمية

"الداخلية" تشارك في اجتماع الإنتربول لخبراء الأدلة الجنائية الرقمية
28 يوليو 2026 11:38

شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، في أعمال الاجتماع الحادي عشر لمجموعة خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للإنتربول، الذي أقيم في جمهورية الهند، وفي النسخة الأولى من قمة المحققين العالمية التي عقدت بتنظيم من مركز الابتكار التابع للإنتربول.

 

ويعد اجتماع مجموعة خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للإنتربول، الملتقى السنوي الأبرز عالمياً في هذا المجال، إذ يجمع خبراء الأدلة الجنائية الرقمية وممثلي أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالإنتربول، إلى جانب الأكاديميين والباحثين وشركات التقنية، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون الدولي وبناء شبكة موثوقة بين الخبراء والجهات المختصة.

 

أخبار ذات صلة
«الداخلية» و«العدل» تحتفيان بتخريج منتسبي برنامج تأهيل أعضاء هيئة محكمة الشرطة
«الداخلية» تنظّم البرنامج التدريبي المشترك «تمكين»

وقدمت المدني مريم المدحاني من وزارة الداخلية، عرضاً بعنوان "إدماج الذكاء الاصطناعي في أدوات المختبر الجنائي الرقمي التابع لوزارة الداخلية"، استعرضت خلالها تجربة الوزارة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المختبرات الجنائية الرقمية، وتطوير قدرات تحليل الأدلة الرقمية.

 

وأصبحت المدحاني، بهذه المشاركة، أول امرأة عربية تشارك ضمن منصة المتحدثين في اجتماعات مجموعة خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للإنتربول منذ انطلاقها عام 2016، كما شهدت النسخة الأولى من قمة المحققين العالمية أول مشاركة عربية، في تأكيد على المكانة المتقدمة لدولة الإمارات وحضور وزارة الداخلية الفاعل في المحافل الدولية المتخصصة.

المصدر: وام
الإنتربول
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
شاشات تعرض أضراراً بعد زلزال قوي ضرب محافظة كوماموتو الجنوبية في اليابان
الأخبار العالمية
اليابان ترفع الإنذار من "تسونامي" إثر الزلزال الشديد
اليوم 14:32
«عجمان للتحكيم» ينظّم برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين
اقتصاد
«عجمان للتحكيم» ينظّم برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين
اليوم 14:31
«محمد بن راشد للطيران» يسرّع وتيرة الأعمال بـ «مجمّع خدمات صيانة الطائرات»
اقتصاد
«محمد بن راشد للطيران» يسرّع وتيرة الأعمال بـ «مجمّع خدمات صيانة الطائرات»
اليوم 14:28
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:10
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة بيرو بذكرى استقلال بلادها
اليوم 13:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©