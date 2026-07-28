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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة
28 يوليو 2026 14:10

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، اليوم خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

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كما بحث سموه ورئيس وزراء اليونان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.
 

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
اليونان
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