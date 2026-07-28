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علوم الدار

صقر غباش ونبيه بري يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والعلاقات الأخوية بين الإمارات ولبنان

صقر غباش
28 يوليو 2026 22:11

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في بيروت، دولة نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك في مقر مجلس النواب اللبناني.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب اللبناني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الجانبان أن العلاقات الإماراتية اللبنانية تستند إلى روابط أخوية راسخة وحرص مشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشددين على أهمية تطوير قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، بما يدعم الشراكة الثنائية ويواكب تطلعات قيادتي البلدين نحو ترسيخ الاستقرار ودفع مسارات التنمية والتعاون العربي المشترك.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواصلة توطيد العلاقات الثنائية ودعم الحوار والتعاون، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

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المصدر: وام
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