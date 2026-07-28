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رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان

رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
28 يوليو 2026 21:13

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية.. كما تطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والذي يظل دائماً على قمة الأولويات الوطنية ومحور خطط التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية دولة الإمارات حاضراً ومستقبلاً.

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حضر اللقاء.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والضيوف.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
ولي عهد عجمان
الإمارات
أبوظبي
عجمان
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