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علوم الدار

تطوير شبكة إنارة الطرق في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بنظام LED

مشاريع لضمان الإنارة وتوفير أعلى معايير السلامة (من المصدر)
29 يوليو 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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نفّذت بلدية مدينة أبوظبي مجموعة من المشاريع النوعية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الإنارة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي خلال النصف الأول من 2026، بهدف تعزيز جودة الإنارة على الطرق ورفع جماليتها.
وأكد المهندس ماجد عبد الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع التشغيل والصيانة بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، أن مشاريع تطوير ورفع كفاءة شبكة الإنارة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي تُمثِّل محوراً مهماً ضمن جهود البلدية لتعزيز جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة حضرية آمنة ومستدامة تراعي احتياجات السكان ومستخدمي الطرق.
وقال: إن ما تحقق خلال النصف الأول من العام 2026 من إنجازات في مجال الإنارة، يعكس حرص بلدية مدينة أبوظبي على تبنِّي حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في رفع كفاءة شبكات الإنارة، وتحسين مستويات السلامة.
وأثمرت عمليات التطوير والصيانة المستمرة لشبكات الإنارة الارتقاء بالعديد من المؤشرات الإيجابية، ومنها تحقيق نسبة 100% بشأن محور أداء الإنارة، من خلال تحسن ملحوظ في مستويات الإنارة والشدة والأداء العام للإنارة وفقاً لأعلى المعايير، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 79%. 
وخلال النصف الأول من العام الجاري، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من مشاريع الإنارة التجميلية، حيث تم تصميم وتركيب إنارة تجميلية لجسور السيارات على طريق أبوظبي- دبي 11E، ومنها جسر الباهية، جسر السمحة، جسر كيزاد، جسر سيح شعيب.
وفيما يتعلق بصيانة شبكات الإنارة وتأهيلها، فقد تضمنت الأعمال استبدال وتركيب نحو 2791 عمود إنارة، وصيانة 1035 عموداً، وصيانة واستبدال نحو 4379 صندوق سحب الكابلات، واستبدال 630 قاعدة لأعمدة إنارة، واستبدال نحو 2115 كشاف إنارة، وصيانة واستبدال 81 قاعدة لوحات تحكّم بالإنارة، وإزالة نحو 2394 صندوق سحب الكابلات، وصيانة 285 لوحة تحكّم، واستبدال 17.975 متراً من كابلات الإنارة.

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