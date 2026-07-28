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علوم الدار

«ظلاً وأجراً» تواصل فعالياتها التوعوية للعمال

جانب من فعاليات التوعية (من المصدر)
29 يوليو 2026 01:06

دبي (الاتحاد)

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واصل مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي تنفيذ مبادرة «ظلاً وأجراً» للأسبوع السادس على التوالي، وذلك في منطقة البرشاء، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ممثلةً في مركز شرطة البرشاء، ومركز رعاية الضحية الذي مثّله قسم الدعم المجتمعي الجنائي، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثّلة في إدارة الحدّ من الجريمة، والمركز الصحي لشرطة دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، ونشر الوعي المجتمعي، ودعم فئة العمال في مواقع عملهم.
وشهدت المبادرة حضور أكثر من 380 عاملاً، حيث تم توزيع وجبة غذائية إلى جانب المرطّبات والمظلات، في أجواء إنسانية جسّدت حرص شرطة دبي وشركائها على توفير الدعم والرعاية للعمال، وتقديراً لجهودهم وإسهاماتهم.
وشارك المركز الصحي لشرطة دبي من خلال تقديم التوعية والإرشادات الصحية للعمال.
وقدّمت إدارة الحدِّ من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، محاضرات توعوية حول أساليب الاحتيال الهاتفي والإلكتروني.
وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية، أن استمرار مبادرة «ظلاً وأجراً» للأسبوع السادس يعكس نجاحها. 

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