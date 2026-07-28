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علوم الدار

نهيان بن مبارك يشهد تخريج الدفعة الـ24 من مجندي الخدمة الوطنية

نهيان بن مبارك يشهد تخريج الدفعة الـ24 من مجندي الخدمة الوطنية
28 يوليو 2026 22:52

 
شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بحضور معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد قوات الاحتياط، حفل تخريج مجندي الدفعة الـ24 من منتسبي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين. تضمنت مراسم التخريج عروضاً عسكرية عكست المستوى المتقدم الذي وصل إليه المجندون، وأظهرت ما اكتسبوه من مهارات ميدانية وقدرات بدنية وانضباط عسكري، إلى جانب جاهزيتهم لتنفيذ مختلف المهام والواجبات بكفاءة واحترافية، بعد إتمامهم البرنامج التدريبي المقرر. وأكد قادة مراكز التدريب أن مجندي الدفعة الـ24 خضعوا لبرنامج تدريبي متكامل شمل مراحل التأهيل الأساسي والتدريب التخصصي والتطبيقي، وفق أعلى المعايير التدريبية، بما أسهم في إعدادهم وتأهيلهم للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، وتعزيز جاهزيتهم للإسهام في أداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار. وفي مركز تدريب ليوا، شهد الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، بحضور معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، حفل تخريج مجندي الدفعة الـ24 من منتسبي الخدمة الوطنية، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين. يجسد حفلا التخريج الاهتمام المتواصل بتأهيل الكوادر الوطنية، وترسيخ قيم الانضباط والولاء والانتماء، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة، ويدعم مسيرة الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته.

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