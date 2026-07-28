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علوم الدار

«شؤون أسر الشهداء» و«أقدر» ينظمان «دورة مهارات الخطابة والإلقاء»

المشاركون في الدورة التدريبية (وام)
29 يوليو 2026 01:06

أبوظبي (وام) 

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نظم مكتب شؤون أسر الشهداء وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» في مجلس واحة الكرامة بأبوظبي، دورة تدريبية في مهارات الخطابة والإلقاء، استهدفت أبناء الشهداء، بالتعاون مع كلية الشرطة. 
تأتي هذه الدورة التي قدمتها الدكتورة هند السعدي ضمن سلسلة البرامج النوعية التي تهدف إلى دعم أبناء الشهداء وتنمية قدراتهم الشخصية والقيادية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتركز على تنمية مهارات الخطابة، والإلقاء لدى المشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن أفكارهم بثقة، والتأثير الإيجابي في الآخرين، وإعدادهم ليكونوا قيادات شابة مؤثرة.
تضمن البرنامج التدريبي محاور متنوعة شملت مدخلاً إلى الخطابة والإلقاء، وبناء الخطاب، ومهارات الإلقاء الصوتية، ولغة الجسد، وإدارة القلق والخوف، والإقناع والتأثير، إلى جانب تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية ومحاكاة لمواقف واقعية، واختتم بإعداد، وإلقاء خطابات قصيرة من قبل المشاركين. ‎

مكتب شؤون أسر الشهداء
الإمارات
برنامج خليفة للتمكين
الخطابة
كلية الشرطة
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