«موانئ دبي» شريك استراتيجي لقمة الإعلام العربي 2026

دبي (وام)

رحّب نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لقمة الإعلام العربي، بانضمام «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) مجدداً كشريك استراتيجي للقمة في دورتها المقبلة، والمُقرر عقد أعمالها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، شهر سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، أن هذه الشراكة تعكس مدى التكامل الذي يجمع الإعلام والاقتصاد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، في الإطار العالمي الأشمل.

من جانبه، أكد عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن الشراكة مع قمة الإعلام العربي للمرة الحادية عشرة على التوالي، تأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية الحدث ودوره كأبرز تجمُّع إعلامي عربي.

بدورها أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن هذه الشراكة المزدهرة تمثل نموذجاً مثالياً للشراكات الناجحة، ومنوهة بأثرها في تطور القمة واتساع نطاقها وتنوع أجندتها ومشاركيها.