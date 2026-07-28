600 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لدعم مبادرات «دبي الخيرية»

دبي (وام)

تسلمت جمعية دبي الخيرية مساهمة مالية بقيمة 600 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لصالح مبادراتها المجتمعية والإنسانية، وذلك تجسيداً للدور الريادي الذي يضطلع به البنك في دعم القطاع الخيري والارتقاء بمستوى حياة الفئات المستحقة.

ويتوزع الدعم على مبادرتين بواقع 300 ألف درهم لكل مبادرة، حيث يستهدف النصف الأول دعم مبادرة توزيع البرادات على واجهة المنازل السكنية في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتوفير مياه الشرب المبردة للعابرين والعمال والأسر المتعففة ترسيخاً لثقافة السقاية وفعل الخير في المجتمع الإماراتي.

بينما سيتم تخصيص النصف الثاني لدعم مبادرة الحقيبة المدرسية الساعية إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود وتوفير المستلزمات الدراسية للطلبة مع انطلاقة العام الدراسي بما يسهم في إدخال البهجة إلى نفوسهم ويدعم مسيرتهم التعليمية.

وقال المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بجمعية دبي الخيرية، إن الدعم الذي يقدمه «دبي الإسلامي» بقيمة 600 ألف درهم سيسهم بشكل مباشر وملموس في إنجاح المبادرات الإنسانية للجمعية لتوزيع البرادات على واجهات المنازل، بجانب إدخال الفرحة واليسر على قلوب الأسر والطلبة المستفيدين من مبادرة الحقيبة المدرسية.

ويعكس هذا الدعم حرص «دبي الإسلامي» على مد جسور التعاون الفعال مع المؤسسات الخيرية والإنسانية الرائدة في الدولة، لتعزيز أثر العمل الإنساني المستدام وتوسيع نطاق المستفيدين منه بما يجسد أسمى معاني العطاء في إمارة دبي.