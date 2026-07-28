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علوم الدار

عمار بن حميد وسفير كازاخستان يبحثان تعزيز التعاون

عمار بن حميد يصافح راوان جوماكيبك خلال الاستقبال (وام)
29 يوليو 2026 01:06

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، راوان جوماكيبك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.
ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسفير جمهورية كازاخستان، متمنياً له طيب الإقامة والنجاح في مهام عمله.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين، كما تبادل الجانبان الأحاديث التي من شأنها أن تعزّز تلك العلاقة في العديد من المجالات.
من جانبه، أعرب راوان جوماكيبك، عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وبما تشهده الدولة عموماً، وعجمان خصوصاً من نهضة في مختلف الميادين.
حضر اللقاء، الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

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