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علوم الدار

«الاتصال الحكومي» تدعو للمشاركة في «أفضل اتصال يستهدف الشباب»

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب (وام)
29 يوليو 2026 01:05

الشارقة (وام)

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دعت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الجهات المختلفة إلى المشاركة في فئة «أفضل اتصال يستهدف الشباب» التي تكرّم الحملات والبرامج الاتصالية القادرة على إحداث تغيير ملموس في وعي الشباب وممارساتهم ودعم مشاركتهم في التنمية وريادة الأعمال وصناعة المستقبل.
وتعكس الفئة المكانة المحورية التي يحظى بها الشباب في منظومة الاتصال الحكومي والمؤسسي بوصفهم شركاء فاعلين في بناء المجتمعات.
وقالت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن المبادرات والبرامج الاتصالية النوعية التي تتبناها العديد من الجهات الحكومية في الإمارات ودول العالم تجسد أهداف هذه الفئة، وتسهم في بناء وعي الشباب وتعزيز مشاركتهم ودعم طموحاتهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والعمل المجتمعي.
وتضم فئة «أفضل اتصال يستهدف الشباب» جائزتين فرعيتين، الأولى «أفضل حملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب»، وتكرم الجائزة الفرعية الثانية، وهي «أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب»، البرامج التي وظفت الاتصال في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
ودعت الجائزة الجهات المؤهلة إلى توثيق تجاربها ونتائجها وتقديم ملفات مشاركاتها قبل إغلاق باب التسجيل في 31 أغسطس 2026.

جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
الإمارات
الشارقة
الاتصال الحكومي
جائزة الاتصال الحكومي
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
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