"الوطني الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت فی الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الأربعاء.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 26.3 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:45 وركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وغرباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار مع السحب.