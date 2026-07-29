الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين

قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
29 يوليو 2026 12:09

استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، في مقر قيادة الحرس الوطني،  أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وذلك في إطار ترسيخ التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يدعم منظومة الأمن الوطني ويعزز الشراكة المؤسسية.

  • قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل تطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية، ودعم حماية البنية التحتية الحيوية، بما يسهم في تعزيز أمن الطيران، وتأمين المنافذ الجوية، وضمان أمن وسلامة المسافرين، وتسهيل حركة السفر وفق أعلى المعايير الدولية.

  •  

 


كما استعرض الجانبان عدداً من المبادرات وفرص التعاون الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير القدرات المؤسسية والعملياتية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية المعنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مطارات أبوظبي
المسافرين
آخر الأخبار
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
علوم الدار
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
اليوم 12:09
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
الرياضة
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
اليوم 11:48
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
اليوم 11:47
المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة
الرياضة
المعسكر الصيفي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك يسجل 160 مشاركة
اليوم 11:45
بوتابوفا تطيح فينوس وليامز في بطولة مبادلة للتنس
الرياضة
بوتابوفا تطيح فينوس وليامز في بطولة مبادلة للتنس
اليوم 11:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©