قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين

استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، في مقر قيادة الحرس الوطني، أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وذلك في إطار ترسيخ التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يدعم منظومة الأمن الوطني ويعزز الشراكة المؤسسية.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل تطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية، ودعم حماية البنية التحتية الحيوية، بما يسهم في تعزيز أمن الطيران، وتأمين المنافذ الجوية، وضمان أمن وسلامة المسافرين، وتسهيل حركة السفر وفق أعلى المعايير الدولية.







كما استعرض الجانبان عدداً من المبادرات وفرص التعاون الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير القدرات المؤسسية والعملياتية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية المعنية.