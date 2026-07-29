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علوم الدار

حالة الطقس في الإمارات غداً

حالة الطقس في الإمارات غداً
29 يوليو 2026 17:21

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وغرباً، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57، والمد الثاني 01:31 الجزرالأول عند الساعة 08:22، والجزر الثاني عند الساعة 19:23.

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وبحر عمان خفيف الموج أيضاً، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 10:51، والمد الثاني 22:06 الجزر الأول عند الساعة 16:51، والجزر الثاني عند الساعة 04:38.

المصدر: وام
الطقس
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