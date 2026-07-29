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علوم الدار

عبدالله آل حامد يبحث في لندن مع "سناب شات" حوكمة المنصات الرقمية

عبدالله آل حامد يبحث في لندن مع "سناب شات" حوكمة المنصات الرقمية
29 يوليو 2026 17:31

بحث معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال لقاء عقد في لندن، مع جان غوني، المدير العام للسياسات العامة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "سناب شات"، سبل تعزيز التعاون في مجالات السلامة الرقمية، وحوكمة المنصات، وتطوير بيئة إعلامية رقمية أكثر أماناً وموثوقية، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والإعلام.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور المرتبطة بأولويات السياسات الرقمية العالمية، وفي مقدمتها تعزيز حماية الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي، وتوفير تجارب رقمية ملائمة للفئات العمرية، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في الإشراف المسؤول على المحتوى، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة لدى المنصات الرقمية.

وتطرق الجانبان إلى دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل منظومة صناعة المحتوى وتوزيعه، وأهمية تطوير أطر استخدام مسؤولة تعزز الابتكار وتحافظ على الثقة الرقمية.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن بناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، مشدداً على أن التعاون مع المنصات العالمية يشكل ركيزة أساسية لتطوير سياسات تستجيب للتحديات الجديدة وتدعم الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا.

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وقال معاليه إن مستقبل الإعلام يرتبط بقدرتنا على تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار وترسيخ المسؤولية، فالمنصات الرقمية أصبحت بيئات مؤثرة في تشكيل الوعي والمعرفة، ما يتطلب شراكات عالمية تعزز الحوكمة والثقة وتحمي المستخدمين، خصوصاً الأجيال الناشئة.

وأضاف معاليه: "تؤمن دولة الإمارات بأن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لإعادة تعريف مستقبل الإعلام، شريطة أن يجري توظيفه ضمن منظومة واضحة من المبادئ والمعايير التي تضمن النزاهة والشفافية والمسؤولية.. وعبر الحوار المستمر مع كبرى المنصات الرقمية العالمية، نعمل على بناء نموذج متقدم يجمع بين الابتكار والحماية، ويدعم صناعة محتوى أكثر تأثيراً وموثوقية".

يأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع أبرز المؤسسات والمنصات الرقمية العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة إعلامية رقمية آمنة ومستدامة، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التدريب والمعرفة والمبادرات المستقبلية.

حضر اللقاء سعادة ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، وفريدريكا كوك رئيسة السياسات العامة في "سناب شات" في بريطانيا وأيرلندا، والأمير الباهلي، مسؤول السياسات العامة الإقليمية في "سناب شات" بالشرق الأوسط وأفريقيا.

المصدر: وام
لندن
عبدالله آل حامد
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