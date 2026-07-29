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حارب الشامسي: ترسيخ الريادة وتعزيز الأمن المجتمعي

حارب الشامسي يكرم الفائزين (من المصدر)
30 يوليو 2026 02:10

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم مراكز الشرطة المُتميزة للربع الثاني من عام 2026، وذلك تقديراً لجهود الكفاءات الشرطية والإدارية وفرق العمل التي أسهمت في تعزيز مؤشرات الأداء الأمني وتقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.
وحضر حفل التكريم اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لشؤون مراكز ديرة العميد سعيد المدحاني، ونائبه لشؤون مراكز بر دبي، العميد راشد الشحي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط.
وخلال التكريم، أكد اللواء حارب الشامسي أن التميز المؤسسي يُعتبر ركيزة أساسية في منظومة العمل الشرطي، يُجسد توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ الريادة والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققها مراكز الشرطة في مختلف مؤشرات الأداء هي نتاج ثقافة مؤسسية تقوم على العمل الجماعي.
من جانبه، ألقى العميد سعيد المدحاني كلمة الإدارة العامة لمراكز الشرطة، قال فيها: «بكل فخر واعتزاز يسرّني أن أرحب بكم في حفل تكريم مرتب الإدارة العامة لمراكز الشرطة للربع الثاني لعام 2026، والذي نجتمع فيه لنحتفي بكوكبة من المتميزين».
وعقب الكلمة، كرّم اللواء حارب الشامسي، فرق العمل المُتميزة.

دبي
شرطة دبي
الإمارات
حارب محمد الشامسي
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