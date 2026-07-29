الخميس 30 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنظم تدريباً لمتطوعي الرعاية البديلة

عدد من المشاركين في البرنامج (من المصدر)
30 يوليو 2026 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«اكتشف رطب الإمارات».. خريطة رقمية لأصناف النخيل
خبراء: تنظيم وصول الأطفال إلى منصات «التواصل» يعزز سلامتهم الرقمية

نظّمت مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع «بيور هيلث»، برنامجاً تدريبياً لتأهيل متطوعي خدمة الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين، وذلك ضمن مبادرة «بركتنا»، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتمكين الأسر من أداء دورها في رعاية الوالدين، وترسيخ قيم البر والرحمة والتكافل المجتمعي.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتطوعين وتعريفهم بأهداف الخدمة وآليات تقديم الرعاية البديلة المؤقتة، إلى جانب تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع كبار المواطنين، بما يضمن تقديم رعاية نوعية وفق أفضل الممارسات، تسهم في تلبية احتياجاتهم وتعزيز رفاههم وجودة حياتهم.
وقالت سارة السقاف، اختصاصي علاقات أسرية في مؤسسة التنمية الأسرية، إن خدمة الرعاية البديلة المؤقتة، تُمكّن الأبناء من طلب رعاية مؤقتة لوالديهم من كبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم ويحتاجون إلى رعاية مستمرة، وذلك مرة واحدة أسبوعياً لمدة ثماني ساعات، بما يضمن استمرار حصولهم على الرعاية اللازمة عند تعذر وجود مقدم الرعاية الرئيس.

التنمية الأسرية
مؤسسة التنمية الأسرية
بيور هيلث
الإمارات
أبوظبي
بيورهيلث
مجموعة بيورهيلث
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يُسرّع تشخيص آلام الحوض المزمنة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء على حل لغز آلام الحوض المزمنة
اليوم 02:54
سفينة تجارية عالقة في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
تحذيرات من تداعيات الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول المنطقة
اليوم 02:22
مسجد أحرقه مستوطنون إسرائيليون في قرية «قصرة» جنوب نابلس - أ ف ب
الأخبار العالمية
تحذير أممي من تفاقم عنف المستوطنين بالضفة
اليوم 02:22
صبي فلسطيني وسط الأنقاض قرب مخيم للنازحين وسط قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: مخاوف من انهيار كامل للخدمات الأساسية في غزة
اليوم 02:21
دمار واسع في قرية «زوطر الغربية» بجنوب لبنان جراء العمليات العسكرية - أ ف ب
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: الدبلوماسية والتفاوض السبيل الوحيد لتجنب الدمار وتحقيق الاستقرار
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©