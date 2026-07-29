«التنمية الأسرية» تنظم تدريباً لمتطوعي الرعاية البديلة

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع «بيور هيلث»، برنامجاً تدريبياً لتأهيل متطوعي خدمة الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين، وذلك ضمن مبادرة «بركتنا»، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتمكين الأسر من أداء دورها في رعاية الوالدين، وترسيخ قيم البر والرحمة والتكافل المجتمعي.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتطوعين وتعريفهم بأهداف الخدمة وآليات تقديم الرعاية البديلة المؤقتة، إلى جانب تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع كبار المواطنين، بما يضمن تقديم رعاية نوعية وفق أفضل الممارسات، تسهم في تلبية احتياجاتهم وتعزيز رفاههم وجودة حياتهم.

وقالت سارة السقاف، اختصاصي علاقات أسرية في مؤسسة التنمية الأسرية، إن خدمة الرعاية البديلة المؤقتة، تُمكّن الأبناء من طلب رعاية مؤقتة لوالديهم من كبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم ويحتاجون إلى رعاية مستمرة، وذلك مرة واحدة أسبوعياً لمدة ثماني ساعات، بما يضمن استمرار حصولهم على الرعاية اللازمة عند تعذر وجود مقدم الرعاية الرئيس.