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علوم الدار

«تريندز للتدريب» ينظّم النسخة الثانية من «باحثو الغد»

خلال تخريج الدفعة الثانية من البرنامج (من المصدر)
30 يوليو 2026 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّم «معهد تريندز للتدريب»، بالتعاون مع «فرع تريندز - دبي»، برنامج التدريب العملي «باحثو الغد» - الدفعة الثانية، وذلك ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التدريبية التي ينفّذها المعهد لبناء قدرات الشباب، وتأهيلهم وفق أحدث المناهج العلمية والبحثية، بما يُسهم في إعداد كوادر بحثية قادرة على إنتاج المعرفة، ومواكبة التحولات العالمية، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار
وأكد عدد من المشاركين، أن البرنامج شكّل محطّة معرفية مهمة في مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، وأسهم في تنمية مهاراتهم في البحث العلمي والتحليل النقدي، ومنحهم خبرة عملية متقدمة في إعداد الدراسات والأوراق البحثية وفق المنهجيات العلمية الحديثة.
وأوضحوا أن البرنامج لم يقتصر على تقديم المعرفة النظرية، بل وفّر بيئة تدريبية متكاملة أتاحت لهم الاحتكاك المباشر بالباحثين والخبراء، والتعرف على آليّات إنتاج المعرفة، وصياغة الدراسات، وتحليل القضايا الدولية والإقليمية، بما يعزّز قدراتهم على التفكير المنهجي واستشراف المستقبل.
وأكدوا أن البرنامج يجسّد رؤية «تريندز» في الاستثمار في الشباب، وتمكين الباحثين الواعدين، وإعداد جيل جديد يمتلك أدوات البحث العلمي، ويستطيع الإسهام في إنتاج المعرفة وتقديم رؤى علمية تسهم في دعم صنّاع القرار ومواجهة التحديات المتسارعة.

تريندز
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