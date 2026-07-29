«ليوا عجمان للرُّطب والعسل» ينطلق اليوم

عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تنطلق اليوم فعاليات النُّسخة الحادية عشرة من مهرجان ليوا عجمان للرُّطب والعسل، الذي تنظّمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان حتى 3 أغسطس المقبل، في قاعة الإمارات للضيافة.

وتشهد نسخة 2026 مشاركة واسعة من المزارعين والنحّالين والجهات الحكومية والخاصة، وتضم باقة متنوعة من المسابقات والفعاليات التراثية والترفيهية الموجّهة إلى مختلف أفراد المجتمع.

ويواصل المهرجان عاماً بعد عام ترسيخ مكانته ضمن أبرز الفعاليات التراثية والزراعية في إمارة عجمان، مقدِّماً منصة للاحتفاء بالموروث الإماراتي الأصيل وتسليط الضوء على جودة المنتجات المحلية، وفي مقدمتها الرطب والعسل والفاكهة.

ورصدت الدائرة جوائز بقيمة مليون درهم لمسابقات الرُّطب والعسل والحمضيات وجوائز الجمهور، في خطوة تهدف إلى تحفيز المُزارعين والنحّالين والعارضين على تقديم أفضل المنتجات، وتشجيع الجمهور على التفاعل والمشاركة في مختلف أنشطة المهرجان.

وأكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن النسخة الحادية عشرة من مهرجان ليوا عجمان للرُّطب والعسل تمثّل محطة جديدة في مسيرة النجاح التي رسّخها المهرجان.