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عمار بن حميد يشهد تخريج الدفعة الـ 24 من مجندي الخدمة الوطنية

عمار بن حميد يشهد تخريج الدفعة الـ 24 من مجندي الخدمة الوطنية
29 يوليو 2026 23:49

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بحضور اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني واللواء الركن سعيد سالمين العلوي، قائد كلية الدفاع الوطني، حفل تخريج الدفعة الـ24 من مجندي الخدمة الوطنية، وذلك في مركز تدريب المنامة بإمارة عجمان.

وهنأ سموه الخريجين، مشيداً بما حققوه من تميز وانضباط خلال فترة التدريب، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن، ورفع رايته، والذود عن ترابه، وصون مكتسباته.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أهمية مواصلة أداء الواجب الوطني بإخلاص وتفانٍ، والتحلي بروح المسؤولية والولاء الراسخ للوطن وقيادته، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً عالمياً للأمن والاستقرار والازدهار.

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كما وجّه سموه الشكر إلى قيادة مركز تدريب المنامة، وضباط الصف والمدربين، تقديراً لجهودهم المخلصة في إعداد وتأهيل منتسبي الخدمة الوطنية، وغرس قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية في نفوسهم، بما يعزز جاهزيتهم لخدمة الوطن ومؤسساته.

حضر حفل التخريج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ حميد بن عبدالعزيز بن حميد النعيمي. وقدّم الخريجون، بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، عرضاً عسكرياً عكس ما اكتسبوه من مهارات ومعارف خلال فترة التدريب، وأبرز مستوى جاهزيتهم وكفاءتهم للدفاع عن الوطن.

المصدر: وام
الخدمة الوطنية
عجمان
عمار بن حميد
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