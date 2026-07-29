دراسة أكاديمية تناقش ملامح مستقبل الطائرات المسيَّرة المدنية

رأس الخيمة (الاتحاد)

نشر باحثون من الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، دراسةً رائدةً تُوجز حصيلة عقدٍ كاملٍ من الأبحاث العالمية في مجال المركبات الجوية غير المأهولة، المعروفة على نطاق واسع باسم الطائرات المسيَّرة.

وتقدِّم الدراسة خريطة طريق عملية للباحثين وقادة القطاع وصنّاع السياسات، بما يدعم الاعتماد الآمن والذكي والفعّال لتقنيات الطائرات المسيَّرة المدنية.

ونُشرت الدراسة في المجلة الدولية المُحكمة «درونز»، إذ استعرضت 109 مصادر بحثية نُشرت خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، وشملت تقنيات الطائرات المسيَّرة وتطبيقاتها العملية والأُطر التنظيمية والأخلاقية اللازمة لضمان تشغيلها بصورة آمنة ومسؤولة.