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رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية
30 يوليو 2026 00:11

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي روبرت فيكو، رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، اليوم، مختلف جوانب التعاون وسبل تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المستقبل وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية، وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد سموه ورئيس وزراء سلوفاكيا، خلال اللقاء، حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة، تقوم على التعاون والمصالح المشتركة للبلدين، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي روبرت فيكو عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين، والدفع تجاه السلام الشامل والمستدام بما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

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حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة، والذي يضم كلاً من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.
كما حضره عدد من الوزراء والمسؤولين في سلوفاكيا.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة سلوفاكيا في ختام زيارة عمل، حيث كان في وداعه في المطار معالي روبرت فيكو، رئيس الوزراء السلوفاكي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: وام
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